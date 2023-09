CSC anuncia contratação para liderar a expansão dos serviços de agência e trust corporativo na América Latina

A CSC, fornecedora líder mundial de serviços comerciais, jurídicos, fiscais e de marcas digitais, anunciou a adição de Michael C. Morcom como diretor executivo da América Latina. Ele será responsável por promover o crescimento no mercado latino-americano por meio de todo o conjunto de serviços de agência e trust corporativo fornecidos pela subsidiária integral da CSC, a Delaware Trust Company.

Com ampla experiência nesse campo, além de um profundo conhecimento dos mercados de capitais locais e internacionais e histórico comprovado no mercado latino-americano, Morcom será uma grande fonte de conhecimento para a equipe. “Estou empolgado por formar parte da CSC e contribuir para seu sucesso contínuo. Espero aproveitar minha experiência para impulsionar a expansão de nossos negócios de mercado de capitais na América Latina e o avanço de nossas iniciativas de desenvolvimento de produtos”, afirmou.

Morcom se reportará a Dan Fisher, vice-presidente executivo de Mercados de Capitais Globais nas Américas, que inclui serviços de diretoria independente, agência e trust corporativo. Dan comentou: “É um prazer ter o Michael em nossa equipe. Sua experiência comprovada em serviços de agência e trust transfronteiriço, combinada com uma visão de expansão de todos nossos produtos e serviços globais, alinha-se perfeitamente com nossos objetivos estratégicos. Prevemos que sua supervisão elevará ainda mais nossas ofertas de serviços e nos posicionará para um crescimento contínuo e excepcional”.

Com quase 30 anos de experiência em serviços financeiros, Morcom foi recentemente diretor e chefe de Vendas de Serviços para Emissores na América Latina do Citibank, em Nova York (EUA). Além de seu mandato no Citibank, ele ocupou cargos na Ambac Assurance Corporation, Barclays Capital, Duff & Phelps Credit Rating Company e The Chase Manhattan Bank.

Sobre a CSC

A CSC é fornecedora líder de soluções internacionais de conformidade e administração de negócios, incluindo um conjunto amplo de serviços administrativos, financeiros e de agência para emissões de dívida, securitizações, transações financeiras estruturadas e mandatos de reestruturação. Temos escritórios e capacidades em mais de 140 jurisdições na Europa, América, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, com especialistas em todos os mercados que atendemos. Nossa equipe de Mercado de Capitais Globais possui um vasto conhecimento e profunda experiência institucional. Analisamos cuidadosamente cada negócio e adaptamos os serviços de acordo para fornecer soluções sob medida para as necessidades de nossos clientes.

Somos o parceiro confiável preferido de 90% das empresas Fortune 500®, 10 mil escritórios de advocacia e mais de 70% das empresas PEI 300. Com sede em Wilmington, Delaware (EUA), a CSC é uma empresa privada há mais de 120 anos e atua como fornecedora estável e livre de conflitos. Nossa ampla cobertura geográfica significa que possuímos conhecimento e infraestrutura local para apoiar os participantes do mercado de capitais no mundo inteiro. Somos o negócio por trás do negócio®. Saiba mais em cscgfm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919108808/pt/

Cynthia Lamb

Gerente de Relações Públicas

[email protected]

CSC® News Room