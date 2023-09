Estado repassa R$ 907 mil para Santa Casa de Rio Grande e destina recursos para a saúde em áreas afetadas por enchentes

Durante uma reunião no Palácio Piratini, nesta segunda-feira (18/9), o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram uma série de aportes com recursos do Estado para qualificar o atendimento em saúde no Estado.

Por meio do programa Avançar, foram repassados mais R$ 907 mil para a Santa Casa de Saúde de Rio Grande, na Região Sul. O valor foi depositado em parcela única nesta segunda-feira e será destinado à instalação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) nos serviços de oncologia, imagenologia e centro cirúrgico. Os recursos também servirão para aquisição de um elevador e ampliação de escada de acesso a quatro unidades de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em agosto, a Secretaria da Saúde (SES) já havia destinado R$ 20 milhões para a Santa Casa de Rio Grande, por meio de convênios do Avançar. Desse valor, R$ 15 milhões são destinados para a reforma do pavimento térreo com salas de exame, salas de espera, recepções de acesso dos pacientes, salas cirúrgicas e de recuperação, hemodinâmica, ambulatório e serviço de oncologia; R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos de tomografia e mamografia; e outros R$ 2,5 milhões para implantação do novo Centro Materno Infantil e do ambulatório de saúde da mulher.

Durante a reunião desta segunda-feira, também foi aprovado o aporte de R$ 485 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde do município de Caraá, que sofreu danos em razão do ciclone que atingiu a região em junho.

Na ocasião, Arita também assinou a portaria que destina recursos para a contratação de equipes de atendimento psicossocial em nove municípios do Vale do Taquari que foram atingidos pelas enxurradas do mês de setembro. A secretária ressaltou que muitas famílias estão em sofrimento psíquico por terem enfrentado esse episódio. “É preciso reforçar o atendimento em saúde mental.”

Os municípios de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela e Taquari receberão R$ 40 mil cada para essa finalidade. As cidades de Muçum e Roca Sales receberão R$ 60 mil cada, em razão da proporção de atingidos. “Essa ação será importante para oferecer apoio psicológico aos que sofreram com o trauma das enxurradas”, disse o governador.