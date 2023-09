ANAC acompanha atendimento às famílias de vítimas de acidente em Barcelos/AM

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vem acompanhando o atendimento às vítimas e aos familiares, conforme previsto no Plano de Assistência, do acidente com a aeronave Embraer de matrícula PT-SOG ocorrido em Barcelos nesse sábado, 16 de setembro. A Agência reforça sua solidariedade às famílias das vítimas do acidente e segue à disposição para auxiliar as autoridades locais e os órgãos envolvidos no resgate.

O aeródromo de Barcelos (IATA: BAZ, ICAO: SWBC) está aberto ao tráfego, conforme publicações aeronáuticas, sem evidências de problemas com a pista e com previsão de obras, pelo governo do Estado do Amazonas, a serem iniciadas em 25 de setembro. A última fiscalização no local foi realizada em 1º de setembro de 2023. Atividades de fiscalização abrangem, em regra, todo o aeroporto ou partes dele, incluindo aspectos relativos a pavimentos, cerca, vegetação, condições de manutenção e operação, por exemplo.

Sobre as condições de aeronavegabilidade de aeronaves de marca brasileira, é importante mencionar que a ANAC possui uma página específica em seu site – https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp – na qual é possível consultar tais informações. Nesse caso, é necessário informar a matrícula da aeronave de interesse.

No caso da aeronave PT-SOG, envolvida no acidente em Barcelos, ela se encontrava em situação regular na data da ocorrência, conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). O piloto e o copiloto da aeronave também estavam com suas habilitações e Certificados Médicos Aeronáuticos (CMAs) válidos.

Informações sobre acidentes aeronáuticos devem ser obtidas com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é o órgão responsável pela apuração e registro de ocorrências dessa natureza.



