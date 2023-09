Funarte apresenta espetáculo que aborda a dança durante e após a pandemia

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, em seu espaço cultural no Catete, Rio de Janeiro (RJ), o Teatro Cacilda Becker, o Grupo Meios, para apresentações do espetáculoCru, de 22 a 24 de setembro. O ingresso tem preços populares.

A obrapromove reflexões sobre as maneiras de pensar e fazer dança na atualidade, a partir da pandemia de covid 19 e o isolamento social, e do período posterior a esse. Aborda temas sobre o contexto, tais como: as interrupções de fluxos do dia a dia e das relações entre as pessoas – em especial as afetivas; a necessidade de as/os artistas se aproximarem do público. Também toca em temas como: as situações e vulnerabilidades que atravessam o cotidiano de quem faz arte; a própria maneira de criar hoje em dia; o grande volume de conteúdos aos quais somos expostos nas redes sociais; e a disponibilidade ou não de exposição nessas mídias; além do conceito de impermanência no mundo contemporâneo.

“O trabalho propõe reflexões sobre como estar em cena atualmente”, resume a companhia. Ela acrescenta que a peça inclui, em seu conteúdo, a bagagem de vida dos autores-intérpretes, na condição de dançarinas e dançarinos e também como artistas em exercício de criação conjunta.

O projeto foi concebido no período de flexibilização do isolamento social pós-pandêmico. Teve como tema inicial a reflexão sobre como retornar aos palcos; e sobre a prática dos criadores do grupo, enquanto artistas de dança, na fase depois da pandemia e no momento atual. “Buscamos uma linguagem tangível, simbólica e contemporânea, assumindo o risco como parte da cena”, comentam elas/eles.

A obra surgiu como desdobramento de questões abordadas em produções anteriores do Grupo Meios, que integram uma trilogia de videodança, composta pelos espetáculosRecursos,MeioseAbalos,desenvolvidos durante a pandemia. “Eles foram premiados e convidados para vários festivais”, comemora o coletivo.Crué sua primeira produção de dança contemporânea para palco e, ainda, o primeiro trabalho presencial da companhia.

O Grupo Meios se formou em 2020 – exatamente no período da covid 19 – a partir do encontro entre artistas de dança, vídeo e som. “Ele se consolidou enquanto encontro de estudo e criação”, concluem as(os) bailarinas(os).

Espetáculo de dança

Cru

Ficha técnica

Criação original: Julia Gil, Amanda Gouveia, Fagner Santos e Andreia Pimentel | Direção: Julia Gil, Amanda Gouveia, Fagner Santos | Interpretação: Julia Gil, Amanda Gouveia, Fagner Santos e Paula Lopes | | Trilha Sonora: Eduardo Politzer | Produção: Michele Murrieta (Lasca Produções) | Direção de produção: Julia Gil | Assistente de produção: Maria Hermeto | Desenho de luz e iluminador: Raphael Cassou | Técnico de Luz: Erick Santos | Operadora de som: Maria Hermeto | Realização: Grupo Meios

De 22, 23 e 24 de setembro (sexta a domingo), sexta e sábado às 19h / domingo às 18h

Ingresso:R$10. Meia-entrada: R$5.Compra on-line, no site sympla.com.br , ou presencial, na bilheteria

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro (RJ)

Próximo ao Metrô Largo do Machado

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Mais informações

Sobre o espetáculo: [email protected]

Sobre o Teatro Cacilda Becker: [email protected]