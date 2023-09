Comissão ouve ministro da Previdência sobre redução dos juros do crédito consignado

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família

da Câmara dos Deputados faz reunião nesta quarta-feira (20) com o ministro Previdência Social, Carlos Luppi, às 14 horas, em local a ser definido.

Luppi vai falar sobre a redução dos juros do crédito consignado. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Ele quer esclarecimentos sobre resolução do Conselho Nacional de Previdência Social que recomenda que o INSS fixe em 1,91% o teto máximo de juros ao mês, para as operações de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

"Essa é a terceira vez no ano que a taxa máxima cobrada de aposentados e pensionistas na modalidade tem alteração por parte do governo federal, de maneira artificial, sem levar em consideração as especificidades do mercado", criticou.

