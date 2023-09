DetranRS mobiliza guinchos para auxiliar na remoção de veículos danificados nas áreas das enchentes

Com o objetivo de auxiliar na reconstrução dos municípios mais atingidos pelas enchentes, oDetranRSmobilizou guinchos dos Centros de Remoção e Depósitos credenciados que atuam em Muçum. Os proprietários devem fazer a solicitação de remoção diretamentepelo telefone (51) 99997-8759,para que a BrigadaMilitarrealize o acionamento dos guinchos.Os veículos serão levados para umlocal determinado pelo interessado, dentro do município de Muçum, podendoser retirados a qualquer tempo pelo proprietário, sem custos. A lista de veículos removidosserá divulgada diariamente no site e em outros canais de comunicação doDetranRS.

O serviço começou a ser realizado na sexta-feira (15/9) e integraas ações da força-tarefa do governo do Estado de atendimento aos desabrigados. Além de custear as remoções, a autarquiatambém anunciou a gratuidade da segunda via da CNH para moradores dos cinco municípios mais atingidos pelas chuvas.

“ODetranRSestá atento às necessidades dos moradores e das prefeituras e estuda outras formas de contribuir com a reconstrução, tanto das vidas das pessoas quanto das cidades” disse o diretor-geral do DetranRS, MauroCaobelli. “Dentro das nossas competências, estamos buscando formas de colaborar na força-tarefa do governo do Estado para a região. Em relação aos prazos para os processos e documentos de veículos, em breve poderemos anunciar novas medidas”, destacou.