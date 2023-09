ANAC é destaque em gestão de custos eficiente

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi premiada no XIII Encontro de Gestão de Custos do Setor Público, realizado no dia 14 de setembro de 2023pelaSecretaria do Tesouro Nacional. A ANAC foi a vencedora do Ranking de Desempenho do Relatório Foco em Custos (RFC 2022) , na categoria Agências Governamentais, divulgado emjunho .