Fortalecimento da pesca artesanal será tema de audiência em comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública para discutir a criação da Semana Nacional da Pesca Artesanal, para conscientizar a sociedade da importância econômica e cultural do setor para o Brasil.

O autor do requerimento para a realização da audiência é o deputado Albuquerque (Republicanos-RR). Ele cita dados do Registro Geral da Pesca, que contabiliza mais de 1 milhão de pescadores no país, sendo 99,1% identificados como pescador artesanal, que respondem por 70% do pescado consumido no Brasil.

"Queremos debater com as entidades representativas deste importante setor da nossa economia e com o governo quais são as medidas necessárias para estimular mais a produção e gerar mais renda para o país e as famílias", definiu o deputado.

Confira a lista de convidados e a pauta da reunião.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 6.