Comissão de Meio Ambiente vai debater banimento de pesca de tubarões

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai realizar audiência pública na quinta-feira (21) para debater o banimento da pesca de tubarões e a comercialização de suas nadadeiras no Brasil.

O autor do requerimento para a realização da reunião é o deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Ele admite a importância da atividade pesqueira no desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas também alerta para dados contidos em estudo internacional que colocam os tubarões entre os animais marinhos mais ameaçados do planeta, sendo que suas barbatanas são consideradas um dos alimentos mais valiosos do mundo, atingindo preços de até US $ 5000 por kg na ponta da cadeia produtiva.

O interesse pelas barbatanas de tubarão se dá por uma substância chamada ceratotríquia, que é composta por colágeno macio e fibras de elastina, que formam os raios de sustentação das nadadeiras. Essas fibras gelatinosas semelhantes a macarrão funcionam como um espessante nas sopas e contribuem com prestígio, em vez de sabor, para este prato extremamente tradicional em múltiplas localidades da Ásia.

A audiência está marcada para as 10 horas no plenário 4.