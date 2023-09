Relações Exteriores vai debater "atuação ideológica" de comissão da OEA

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados vai promover uma audiência pública na quinta-feira (21) com o tema "Atuação ideológica na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA)".

A autora do requerimento para a realização do evento é a deputada Caroline de Toni (PL-SC). Ela argumenta que reportagens produzidas pela Gazeta do Povo dão conta que "os membros e staff da Comissão demonstram publicamente, no exercício de suas funções, um forte engajamento com agendas político-partidárias alinhadas com corrente ideológica da esquerda".

Para ela, a "manipulação" de funções e atribuições da comissão "em favor

de determinadas agendas políticas pode configurar ainda violação aos princípios do direito internacional, como prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos, os quais também devem ser zelados pelo Estado

brasileiro".

Confira a pauta e a lista de convidados da reunião

A audiência está marcada para as 9h30 no plenário 3.