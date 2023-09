Saúde qualifica 72 Leitos de UTI adulto e garante mais investimentos junto ao Governo Federal

Em um esforço contínuo para fortalecer o sistema de saúde do estado, o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em conjunto com municípios e prestadores de serviços hospitalares tem recebido o reconhecimento do Ministério da Saúde (MS). Durante os meses de agosto e setembro, a SES qualificou 72 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. Essa iniciativa permitirá que as unidades de saúde beneficiadas recebam financiamento adicional do governo federal, correspondente aos serviços já prestados, totalizando um montante anual de 7,6 milhões de reais.

Para receber o reconhecimento do MS, as UTIs precisam cumprir uma série de critérios técnicos que envolvem materiais, equipamentos e equipe multiprofissional mínima.

O anúncio da qualificação de 32 leitos de UTIs Adulto veio na última quarta-feira, 13, para UTIs de hospitais das cidades de Timbó (2), Indaial(10), Gaspar(10) e Lages(10). Em agosto, o trabalho da SES junto ao Ministério já havia qualificado 40 leitos em hospitais de Brusque (10), Chapecó (10), Laguna(10) e Joaçaba (10).

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, expressou sua satisfação com a conquista. “Como resultado de nossa atuação na Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde se comprometeu a alocar recursos adicionais para Santa Catarina, especialmente para apoiar o custeio dos leitos de UTI Adulto. Essa medida não apenas fortalecerá nossa capacidade de atender às necessidades críticas de saúde da população, mas também garantirá recursos adicionais para a saúde, possibilitando-nos direcionar investimentos para a contínua melhoria da saúde de nossos cidadãos”, afirmou Carmen.

O complemento para custeio das unidades segue os valores estabelecidos na portaria do MS nº3.633 de 27/09/2022 . Os recursos serão incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado e Municípios.

A divulgação foi realizada por meio das portarias ministeriais, n°1.080 de 11/08 , n°1.089 de 11/08 , n°1.241 de 12/09 , n°1.254 de 12/09 e nº1.260 de 12/09 , todas de 2023.

:: Hospitais beneficiados

Hospital Azambuja – Brusque

Hospital Regional do Oeste – Chapecó

Hospital Caridade Bom Jesus dos Passos – Laguna

Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba

Hospital e Maternidade OASE – Timbó

Hospital Beatriz Ramos – Indaial

Hospital de Gaspar – Gaspar

Hospital e Maternidade Tereza Ramos – Lages

Mais informações para a imprensa:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

[email protected]