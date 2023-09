Governo do Estado abre mais 18 leitos de UTI infantil na região Sul

Foto: Roberto Zacarias / Secom

Esta sexta-feira, 15, foi marcada por incrementos importantes na atenção à saúde infantil da região Sul do Estado. Foi inaugurada a nova UTI pediátrica do Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, e reabertos leitos de UTI no Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), em Criciúma. O governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participaram dos atos de inauguração.

“Hoje é um dia muito importante. O nosso governo tem um grande compromisso que é cuidar das pessoas, cuidar da saúde dos catarinenses e essa inauguração em Sombrio e a revitalização dos leitos em Criciúma demonstram que estamos cumprindo a nossa missão”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Com a UTI Pediátrica Maria Schmidt, o município de Sombrio passa a contar, pela primeira vez, com leitos deste perfil. São 10 novos leitos de UTI pediátricos. A nova ala é composta por equipamentos modernos como monitores, respiradores, camas motorizadas, incubadoras, eletrocardiograma, cardioversor, carrinho de emergência, berços aquecidos, poltronas para acomodar os familiares e responsáveis além de toda infraestrutura necessária para atender com segurança e qualidade crianças com idade entre 28 dias até 13 anos.

“Desde o início da nossa gestão, temos um olhar muito atento à saúde de nossas crianças. Por determinação do governador, temos feito um trabalho de ampliação da rede de atendimento. Entregamos hoje esses 10 leitos de UTI em Sombrio. São 127 leitos de UTI infantil abertos no estado somente este ano”, enfatizou a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

A obra foi custeada por meio de emendas parlamentares e repasses do Governo do Estado. Desde agosto, o Hospital recebeu complementação da Política Hospitalar Catarinense (PHC), chegando ao valor de R$ 760 mil ao mês, e a partir da abertura da UTI serão repassados R$ 2 mil por leito, chegando a mais R$ 600 mil mensais. Na oportunidade, o governador também anunciou a liberação de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para o Hospital.

Leitos em Criciúma

Já em Criciúma, no Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), ocorreu a reabertura dos leitos de UTI que estavam em reforma desde fevereiro. São 7 leitos neonatais e 1 pediátrico. O investimento foi de R$ 1,2 milhão por parte do Governo do Estado, na compra de incubadoras, ventiladores pulmonares e monitores multiparâmetros. Com a reabertura, a unidade passa a contar com 30 leitos de UTI, sendo 20 neonatais e 10 pediátricos.

Também foi anunciada a readequação de um espaço na unidade que abrigará o ambulatório de oncologia, desta forma, parte dos atendimentos que ocorrem no Hospital São José serão realocados para o HMISC. “Temos como prioridade a estruturação desse espaço de acolhimento para nossas crianças. Aquelas que precisam passar por cirurgia oncológica e realizar quimioterapia permanecerão aqui no Hospital Materno Infantil, só precisarão se deslocar para o Hospital São José as que necessitarem de radioterapia”, complementa Carmen Zanotto.”