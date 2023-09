SP: Teatro de Arena Eugênio Kusnet recebe o espetáculo ‘Epifanias Noturnas’

O Teatro de Arena Eugênio Kusnet, espaço em São Paulo (SP) administrado pela Fundação Nacional de Artes – Funarte, recebe no dia 20 e no dia 27 de setembro, quartas-feiras, às 20h, o espetáculo ‘Epifanias Noturnas’. O musical narra medos e esperanças por meio de canções. A classificação é de 14 anos.

O show é um solo autoral musical de comédia, com Manuela Pereira, que narra a história de uma artista tentando entender quem ela é. “Cavando seu passado, ela nos leva para um divertido mergulho no seu universo com muita gargalhada, leveza e reflexões”, destaca a produção.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘Epifanias Noturnas’

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo - SP

Dias 20 e 27 de setembro (quartas-feiras), sempre às 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 meia-entrada

(a bilheteria abre uma (1) hora antes do espetáculo)

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos | banheiro acessível

Não há estacionamento