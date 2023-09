Teatro Dulcina (RJ) recebe espetáculo ‘EGO’

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, no Teatro Dulcina, espaço cultural da instituição, no Centro do Rio de Janeiro (RJ), o espetáculo ‘EGO’, da Cia. 2 de Teatro. A montagem é inspirada no livro “O Despertar de Uma Nova Consciência”, do conferencista alemão Eckhart Tolle (1948). A apresentação fica em cartaz de 21 de setembro a 26 de outubro, às quartas e quintas-feiras, sempre às 19h.

O espetáculo ‘EGO’ é uma proposta de teatro de depoimento, construída a partir de relatos reais do autor/ator, inspirados em uma experiência traumática pela morte de uma gata. A partir desse enredo, a peça aborda o comportamento humano e as influências do ego sobre nossas vidas.

“Este espetáculo não é apenas uma peça teatral, é uma imersão profunda em reflexões sobre nós mesmos e nossa essência. Em uma narrativa cativante e instigante, em formato de monólogo, um único ator em cena nos guia através de uma jornada fascinante. O público é convidado a mergulhar nas artimanhas do ego que nos separam uns dos outros e nos distanciam de nossa verdadeira essência”, diz Gustavo Rizzotti, um dos integrantes da Cia.2 de Teatro.

Inspirado na vertente do Teatro Documentário, nascida nos anos 1980 e 1990, “as reflexões levantadas durante o espetáculo são extremamente relevantes para o mundo contemporâneo, onde muitas vezes nos sentimos desconectados e perdidos em meio às pressões e distrações do cotidiano”, destaca a produção da montagem.

Sobre a Cia.2 de Teatro

A Cia.2 de Teatro é formada pelos artistas Frederico Magella, Gustavo Rizzotti e Bruno Caldeira. Premiada no Brasil, no Chile e na Bulgária, a Cia.2 de Teatro já realizou 15 espetáculos ao longo de 28 anos de história, com temporadas em vários estados brasileiros, turnês e participações em festivais nacionais e internacionais.

Serviço:

Espetáculo ‘EGO’

Temporada: 21 de setembro a 26 de outubro de 2023

Dias e horários: quartas e quintas, às 19h

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 50 | Meia-entrada: R$ 25

Vendas pelo site sympla.com.br e na bilheteria

Teatro Dulcina

Rua. Alcindo Guanabara, nº 17 - Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Ficha Técnica do espetáculo:

Direção: Gustavo Rizzotti | Elenco e autoria: Bruno Caldeira | Supervisão: Clarice Niskier | Designer gráfico: Bernardo Lessa | Fotografia: Gustavo Rizzotti | Produção: Frederico Magella | Realização: Cia.2 de Teatro