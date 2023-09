DetranRS emitirá gratuitamente segunda via de CNH para atingidos pelas enchentes

O DetranRS começa a emitir, nesta sexta-feira (15/9), segundas vias gratuitas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores que perderam o documento nas enchentes. O projeto-piloto inicia-se nos cinco municípios mais afetados pelas chuvas. Em Arroio do Meio, Encantado e Lajeado, o atendimento será feito nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) locais. Moradores de Muçum e Roca Sales podem buscar o serviço nos municípios vizinhos, mas o DetranRS pretende viabilizar postos de atendimento nessas localidades nas próximas semanas.

Em um primeiro momento, os condutores devem buscar os CFCs onde realizaram o último serviço (habilitação ou renovação). O DetranRS trabalha na adaptação do sistema para que, dentro dos próximos dias, a identificação seja feita a partir de leitura facial, tanto nos CFCs como nos postos temporários que serão montados em Muçum e Roca Sales.

O DetranRS alerta que, nessa fase do atendimento, para ter direito à gratuidade é preciso que o condutor tenha feito a habilitação ou renovação no município. A autarquia quer estender o benefício para quem comprove residência no município, bem como para os outros municípios incluídos no decretoque declarou estado de calamidade pública em decorrência das chuvas intensas , mas estuda como fazer o processo com segurança.

A gratuidade da CNH integra as ações da força-tarefa do governo do Estado de atendimento aos desabrigados. As ações emergenciais buscam providenciar documentação para as famílias que perderam tudo nas enchentes e precisarão de documentos, inclusive, para acessar serviços sociais e de ajuda.

O diretor-geral do DetranRS, Mauro Caobelli, explica que, além de estender a gratuidade da CNH aos demais municípios atingidos, o DetranRS está estudando outras formas de colaborar na força-tarefa do governo do Estado para a região. “Dentro das nossas competências, estamos atentos às necessidades e vamos atuar, junto aos nossos credenciados, para atender às pessoas e ajudar na reconstrução das cidades.”

Carteira Digital de Trânsito

Aqueles que não perderam o celular e estão com conexão à Internet podem acessar a CNH também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento digital tem a mesma validade jurídica do documento físico e é baixado gratuitamente.

Endereços dos Centros de Formação de Condutores da região

Lajeado

CFC Delazeri

Endereço: Rua João Abott, 1141, Centro

Telefone: (51) 3748-4533

CFC Norma

Endereço: Av. Benjamin Constant, 1259, Centro

Telefone(s): (51) 3714-2058 e (51) 3710-1356

CFC Victoria

Endereço: Rua Pedro Albino Muller, 553, Florestal

Telefone(s): (51) 3710-1178 e (51) 98123-9174

Encantado

CFC Casaril - CHC00007

Endereço: rua Padre Anchieta, 865, Centro

Telefone(s): (51) 3751-3005

Arroio do Meio

CFC Arroiomeense

Endereço: Rua Dr. João Carlos Machado, 1078, Centro

Telefone(s): (51) 3716-1737