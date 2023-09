Adiado para outubro debate sobre implementação do Programa Nacional do Hidrogênio

A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados adiou para outubro a audiência pública que realizaria na próxima terça-feira (19) para discutir a implementação do Programa Nacional do Hidrogênio.

O debate foi solicitado pelos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), respectivamente, relator e presidente da comissão.

No requerimento em que pedem a realização da audiência, eles informam que o Ministério de Minas e Energia formulou o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), que propõe "uma série de ações que facilita o desenvolvimento conjunto de três pilares fundamentais para o sucesso do progresso de uma economia do hidrogênio: políticas públicas, tecnologia e mercado".

Com o debate, eles pretendem conhecer as ações que estão sendo adotadas pelo governo para a implementação do programa. O assunto será discutido com representantes dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; de Agricultura e Pecuária; de Ciência, Tecnologia e Inovação; e de Minas e Energia.

A audiência está prevista para as 14h30, em local a ser definido.