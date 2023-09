Grupontapé leva projeto cultural gratuito a 11 cidades do Brasil

O Grupontapé, cia. de teatro de Uberlândia-MG, prepara as malas para pegar estrada, neste mês, e levar a 11 cidades do Brasil o projeto "A Cultura e o Amanhã – Caminhos do Desenvolvimento”. Ao todo serão 22 espetáculos, 13 oficinas, 10 palestras e 5 seminários distribuídos em 11 cidades brasileiras. Em Minas Gerais: Belo Horizonte, Jeceaba, Nova Ponte, Ouro Fino, Pirapora, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo, Uberaba e Uberlândia; em Goiás: Ipameri e em São Paulo, Santos.

O projeto reúne um conjunto de atividades artístico-culturais com espetáculos de diferentes linguagens e atividades formativas do repertório do Grupontapé, todos gratuitos e voltados para diferentes públicos.

Segundo a diretora do Grupontapé e coordenadora do projeto, Katia Bizinotto, “A Cultura e o Amanhã – Caminhos do Desenvolvimento” foi criado com o intuito de apresentar a cultura como indutora do desenvolvimento humano, contemplando a melhoria das competências e habilidades, favorecendo o potencial de empregabilidade no país, juntamente com o entendimento da relação ser humano/meio ambiente.

Cada cidade visitada terá uma programação própria, montada a partir do diálogo com agentes culturais locais, cumprindo a missão do Grupo que é promover o desenvolvimento humano por meio do teatro.

No repertório, o grupo de Uberlândia leva na bagagem os espetáculos: Tempo de Águas, Balaio Popular e Consciência Positiva; o seminário com o tema “A Cultura e o Amanhã - Caminhos do Desenvolvimento”; as oficinas: Teatro na Sala de Aula, Teatro e Autoconhecimento, Jogos Teatrais e Radionovela; e, como contrapartida social, a palestra “Arte e Trabalho” com a doação de exemplares do livro que conta sua trajetória: “Grupontapé - A construção de uma maioridade”, escrito pelo ator e diretor Eduardo Moreira.

Apoio

O projeto tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e foi selecionado através da “Chamada Instituto Cultural Vale 2022” que contemplou 41 projetos de 21 estados e do Distrito Federal. Também patrocinaram na mesma modalidade as empresas parceiras de longa data do Grupontapé: Terminal XXXIX de Santos S.A.; Denso Máquinas Rotantes do Brasil Ltda; Companhia Ferroligas Minas Gerais – Minasligas; Usina Uberaba S/A; Maqnelson Agrícola Ltda; Nativa Agronegócios & Representações Ltda e TS Tech Brasil Ltda.

Todas as atividades serão gratuitas e contemplam acessibilidade a PcD. “É uma forma de democratizarmos o teatro e fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso à arte e cultura”, comenta a diretora do Grupontapé e Coordenadora do projeto, Kátia Bizinotto.

Serviço

O quê: Projeto “A Cultura e o Amanhã – Caminhos do Desenvolvimento”

Onde: Em Minas Gerais: Belo Horizonte, Jeceaba, Nova Ponte, Ouro Fino, Pirapora, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo, Uberaba e Uberlândia; em Goiás: Ipameri e em São Paulo, Santos.

Quando: A partir de setembro de 2023

Sinopses de todas as atividades do projeto

Espetáculos:

Tempo de Águas

Uma mulher velha e uma mulher jovem. Confinadas por causa de uma tempestade, refletem sobre a condição de suas vidas em meio a atritos e entendimentos. Um encontro inesperado que traz à tona revelações de um universo feminino, sobretudo humano.

Balaio Popular

Espetáculo de rua que une a pesquisa do universo da cultura popular feita pelo grupo e o trabalho do diretor Fernando Limoeiro (BH). De forma simples e lúdica, Balaio Popular é um convite para a valorização das raízes brasileiras.

Consciência Positiva

O contexto do universo laboral revisto desde os tempos das cavernas até o avanço tecnológico. De forma lúdica e informativa, a peça evidencia a importância de se manter um comportamento seguro e com o foco no bem-estar, desenvolver uma consciência positiva.

Seminário “A Cultura e o Amanhã” Caminhos do Desenvolvimento

Público: artistas, produtores e gestores culturais, empreendedores e interessados no tema

Oficinas:

O Teatro na Sala de Aula

Serão compartilhadas as ferramentas básicas do teatro para o uso na sala de aula, com o intuito de ampliar os processos pedagógicos de criação e conexão humana e artística dentro das escolas.

Teatro e Autoconhecimento

Propõe a experimentação, por meio de expressões cênicas e de autoconhecimento, jogos e exercícios fundamentados no estudo da Psicologia Positiva e em Técnicas Teatrais, com foco em desenvolvimento de habilidades e competências profissionais, cognitivas, pessoais e em grupo.

Jogos Teatrais

Por meio de jogos de improvisação, criatividade e trabalho em grupo, possibilita a experimentação cênica e a reflexão ativa como caminho para a aprendizagem de habilidades teatrais.

Radionovela – Expressão Imaginativa da Voz

Oficina virtual que tem o objetivo desenvolver a capacidade da escuta, da fala e da imaginação por meio de exercícios, jogos, improvisações e a leitura dramática de uma Radionovela.

Seminário “A Cultura e o Amanhã - Caminhos do Desenvolvimento”

Objetiva apresentar a dimensão da cultura como grande aliada de um modelo de desenvolvimento mais humano e economicamente fundamentado nas vocações e na capacidade criativa no momento em que novas âncoras de convívio social, humano e ambiental se estabelecem, tendo em vista as radicais mudanças que se anunciam em relação a natureza do trabalho, mudanças climáticas e uso de novas tecnologias.

Palestra: “Arte e Trabalho” e doação de livros

Compartilhamento de aprendizagens da trajetória de teatro e empreendedorismo cultural do Grupontapé para jovens. Essa ação será apresentada em escolas públicas e/ou ONG e serão doados aos 700 alunos exemplares do livro "Grupontapé: a construção de uma maioridade" – Autor: Eduardo Moreira