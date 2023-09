Comissão debate situação da incorporação de medicamentos para câncer de mama no SUS

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima quarta-feira (20) para discutir a situação da incorporação de medicamentos para tratar o câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate atende a requerimento da deputada Silvia Cristina (PL-RO). Segundo ela, relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre processos de incorporação dos medicamentos que representaram a maioria das demandas protocoladas junto ao Ministério da Saúde entre 2017 e 2019 aponta que o prazo médio decorrido entre a data da incorporação e a efetiva dispensação foi de 624 dias.

De acordo com a deputada, o documento destaca ainda que para nenhum dos 25 casos selecionados houve o cumprimento do prazo de 180 dias para oferta do medicamento no SUS.

"Corroborando os resultados do relatório da CGU, temos o exemplo dos inibidores para o tratamento de câncer de mama metastático, que deveriam estar disponíveis às pacientes do SUS a partir de 7 de junho deste ano, mas não estão", informa Silvia Cristina.

A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 7.

Confira a pauta da reunião e a lista completa de convidados