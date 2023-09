Comissão especial sobre proposta que permite servidor acumular cargo de professor será instalada na próxima semana

Será instalada na Câmara dos Deputados, na próxima quarta-feira (20), a comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição 169/19, que permite o servidor a acumular cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza. Hoje, conforme a Constituição, o acúmulo só é permitido para cargos técnicos ou científicos.

O autor da PEC, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), diz que a mudança é necessária porque há constantes questionamentos judiciais acerca do conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão.

A admissibilidade da proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em novembro de 2019. No ano passado também foi determinada a criação de uma comissão específica para analisar a matéria, mas ela não chegou a ser constituída.

A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 13. Após a instalação, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do novo colegiado.

Confira a pauta da reunião

Depois de ser analisada pela comissão especial, que terá 35 titulares e igual número de suplentes, a PEC seguirá para o Plenário, onde precisará ser votada em dois turnos.