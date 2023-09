Em São Paulo, peça mescla política, palhaçaria, filosofia e teatro do absurdo

O Complexo Cultural Funarte, em Campos Elíseos, na Capital Paulista, recebe, e 15 a 24 de setembro, uma montagem de teatro que expressa uma crítica cômica, absurda e poética, sobre a falta de ação efetiva para a transformação do mundo. O título é:Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução. Os ingressos têm preços populares

Com texto autoral, O espetáculo realizado e produzido pelo Grupo Pano, "gira em torno de quatro camaradas entocados numa célula revolucionária arquitetando uma estratégia para a efetiva democratização da capital do país", define a companhia. "A peça conta com uma mistura de texturas e linguagens populares, trazendo elementos de palhaçaria e bufonaria e músicas autorais ao vivo", executadas pelos atores e atrizes do coletivo.

"É uma sátira, cômica e musical, que busca alertar o público a não perder mais tempo aguardando um 'mundo melhor', e questiona as construções de realidade que ficam apenas no campo das ideias, comenta o grupo. “Não se trata de uma crítica ao fazer revolucionário, mas sim uma evidência patética do ato de esperança, que acaba se convertendo mais em espera, do que em ação”, explica o dramaturgo e diretor, Caio Silviano.

Espetáculo teatral

Foi enquanto eu esperava a encomenda de um livro de Maiakóvski que tive uma epifania sobre a Revolução

De 15 a 24 de setembro, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Ingressos: R$30. Meia-entrada: R$15 reais | Vendas on-line ou na bilheteria - que abre 1h antes do espetáculo

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa:12 anos

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos | Galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo, na Alameda Nothmann | Preço: R$ 10 (por até 3h) e R$ 15 (até 12 horas)

2. À Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 | Preço: R$ 12 (por até 3h).

Ficha Técnica

Dramaturgia e Direção: Caio Silviano

Elenco: Alice Guêga, Amanda Quintero, Bernardo Bibancos, Cecília Barros, Henrique Reis, Ian Noppeney, Juliano Veríssimo e Rafael Érnica

Direção de Arte: Cecília Barros | Iluminação: Lui Seixas | Operador de Luz: Bruno Camargo | Adereços: Amanda Quintero e Bruno Britto Chiomento | Máscaras: Rafael Érnica | Trilha Sonora e Música: Grupo Pano | Design Gráfico: Cecília Barros | Direção de Produção: Giovana Arruda | Produção executiva: Bruno Britto | Realização: Grupo Pano

Mais informações

Funarte SP: [email protected] | (11) 95078 3004