Câmara aprova projeto de compensação aos estados por perdas com ICMS

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Essa lei considerou os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo como bens e serviços essenciais, proibindo a aplicação de alíquotas superiores à alíquota padrão do ICMS (17% ou 18%). Esse acordo se refere somente às perdas do ICMS na venda de combustíveis.

O projeto, enviado pelo Poder Executivo, é resultado de um acordo entre a União e os estados após vários deles obterem liminares no Supremo Tribunal Federal (STF) determinando o pagamento de compensações maiores que as previstas na Lei Complementar 194/22 .

Câmara dos Deputados Há 53 minutos Em Câmara dos Deputados CPMI do 8 de janeiro ouve Braga Netto na semana que vem Arquivo/Câmara dos Deputados Braga Netto, ex-ministro do governo Bolsonaro A CPI Mista do 8 de janeiro vai ouvir, na próxima terça-feira (19), o ...

Câmara dos Deputados Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Com apoio parcial do governo, movimentos sociais querem Cerrado e Caatinga como patrimônios nacionais Em audiência na Câmara dos Deputados, entidades socioambientais receberam apoio de representantes dos ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvim...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Plenário retoma análise de projeto de compensação aos estados por perdas do ICMS; acompanhe Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Deputados durante sessão do Plenário nesta quinta A Câmara dos Deputados retomou a discussão do Projeto de Le...