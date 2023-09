Governo do Estado debate com prefeitos e secretário nacional de Habitação soluções para desabrigados

O vice-governador Gabriel Souza conduziu a reunião com o secretário Madureira, que visitará as cidades mais atingidas -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governo do Estado recebeu, nesta quinta-feira (14/9), o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Hailton Madureira, em busca de soluções rápidas para restabelecer as moradias para as vítimas da enchente no Vale do Taquari. O vice-governador Gabriel Souza conduziu o encontro, que contou com a participação dos prefeitos de nove municípios da região, secretários de Estado e agentes da Caixa Econômica Federal.

Acompanhado do secretário estadual de habitação, Fabrício Peruchin, Madureira visitará as cidades mais atingidas na sexta-feira (15/9). “Serão agendas técnicas, diretamente nas prefeituras, para que os secretários municipais e as suas assessorias possam estar sintonizados, bem orientados e, com isso, possam acessar mais rapidamente os programas e benefícios anunciados pelo governo federal”, explicou o vice-governador.

Gabriel destacou a importância da coleta de dados das famílias– trabalho que já está sendo organizado na região com formulários de pesquisa– para que as ações de apoio sejam baseadas em evidências e, assim, também sejam mais assertivas. Ele também reforçou a relevância de se considerar o aluguel social para os municípios em que existem moradias disponíveis para locação. “Esta é uma medida mais ágil, que atende a essa população desabrigada de forma muito mais rápida e menos burocrática”, complementou.

Madureira se colocou à disposição para trabalhar em proximidade com os municípios, apoiando as iniciativas que viabilizem moradias para quem perdeu tudo. “Temos um grande desafio de garantir moradia para essas pessoas, mas estamos juntos para ajudá-las a acessar os programas federais”, afirmou. O secretário também informou que as famílias com renda até R$ 4.400 poderão ser beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida Calamidade.

Para Peruchin, o encontro serviu para apresentação de ideias e proposições para agilizar os processos. “A vinda do secretário nacional aqui no Vale do Taquari não é mera solidariedade. Desde o momento que ele nos contatou, colocando-se à disposição, entendemos que a reunião seria técnica. Estamos aqui para implementarmos, o mais breve possível, as políticas de habitação e reconstrução das casas afetadas pelas enchentes”, ressaltou.

Presenças

Participaram do encontro o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel; os prefeitos de Arroio do Meio, Danilo Bruxel; de Cruzeiro do Sul, João Dullius; de Encantado, Jonas Calvi; de Estrela, Elmar Schneider; de Lajeado, Marcelo Caumo; de Muçum, Mateus Trojan; de Roca Sales, Amilton Fontana; de Taquari, André Luís Brito; e a vice-prefeita de Venâncio Aires, Izaura Landim; além de secretários municipais.