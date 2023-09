Comissão debate desenvolvimento de hidrovia no curso do rio Tocantins

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (19) para discutir sobre o desenvolvimento das hidrovias no Brasil, com enfoque no percurso do Tocantins, e o andamento das obras e licenças ambientais do derrocamento do Pedral do Lourenço, no Pará.

O pedido foi feito pelo deputado Vicentinho Júnior (PP-TO). "O sonho de navegar pelo rio Tocantins até o rio Araguaia por meio de uma hidrovia tem mais de 50 anos", diz o deputado. No entanto, apenas recentemente o projeto está prestes a se concretizar. "A obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, localizado entre Marabá e Tucuruí, é fundamental para viabilizar a navegação ao longo do rio Tocantins. Esse trecho possui formações rochosas que impedem a navegabilidade e, com a sua remoção, será possível desbloquear o gargalo logístico entre os municípios de Marabá e Baião, ambos no Pará", afirma.

A audiência pública será realizada às 10 horas, no plenário 11.