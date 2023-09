Contemplado pela Funarte, projeto 'Jogos de Encruzilhada' tem apresentação no Rio de Janeiro

Projeto contemplado na Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas Brasil /França – 2022, ‘Jogos de Encruzilhada - Tempo, Descolamento e Expansão’ apresentará seu processo artístico nesta quinta-feira, 14 de setembro, às 18h30, no auditório da Aliança Francesa de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A mostra contará com cenas do futuro espetáculo, realizado pelas artistas Manu Figueiredo, Mariame Damba e Nila Clara. A entrada é gratuita e a classificação livre.



A montagem ‘Jogos de Encruzilhada - Tempo, Descolamento e Expansão’ é composta por uma atriz, uma bailarina e uma cantora de ópera, e narra o cruzamento das linguagens do teatro, da dança e da ópera (música), com gestualidades inspiradas em danças de países como a Guiné Conakri, Martinica e o Senegal - antigas colônias francesas -, e do Brasil.

“O projeto busca experienciar os dois territórios, Brasil e França, através de memórias transmitidas não só pela oralidade, mas também pelo corpo”, destaca a produção.



Segundo a atriz Manu Figueiredo, a apresentação desta quinta-feira traz trechos do espetáculo final em um formato que pretende criar um diálogo com o público.



"Vamos abrir o processo na forma de um espetáculo ainda não acabado. Um rascunho piloto, com exibição de cenas que construímos em três semanas de trabalho e que foram resultado da nossa criação até aqui", conta a artista.



Segundo ela, a “ideia surgiu a partir das pesquisas do jogo e da brincadeira como processo criativo, de novas metodologias criativas decoloniais afro-amazônicas de Nila Clara e foi somada posteriormente à de Mariame Damba, que trabalha em torno das danças da África e suas diásporas, ancestralidade e cura”.



A segunda parte da residência acontecerá no Rio de Janeiro e, em outubro e novembro, as artistas darão continuidade ao trabalho em Paris.



A Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas Brasil/França 2022 teve como foco incentivar ações de residências artísticas relacionadas às áreas de circo, dança, teatro e performance de artistas brasileiros e franceses.



Serviço:

Mostra de processo ‘Jogos de Encruzilhada - Tempo, Descolamento e Expansão’



Data: 14 de setembro, quinta-feira, 18h30

Classificação: Livre

Local: Auditório da Aliança Francesa de Botafogo - Rua Muniz Barreto, nº 746 – Botafogo – Rio de Janeiro.

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/jogos-de-encruzilhada-tempo-deslocamento-e-expansao-mostra-de-processo/2156275



