Samba e Funk nas Favelas faz apresentação no Carnaval 2023

O projeto cultural "Samba nas Favelas" tem como propósito promover a cultura local e proporcionar oportunidades para os jovens da comunidade se envolverem com a música e expressarem sua criatividade por meio da percussão. O samba é uma manifestação cultural importante na região, e esse projeto visa valorizar e preservar essa tradição, além de oferecer um espaço de aprendizado e integração para os participantes. Com o compromisso de proporcionar uma experiência enriquecedora e cultural, a Recreio Solidário apresentará uma série de espetáculos.

Estimular a criatividade das crianças incentivando-as a compor letras para as músicas de samba que estão aprendendo e desenvolver habilidades de escrita e expressão artística.

Organizar apresentações regulares para que as crianças possam mostrar o que aprenderam para suas famílias e comunidade. Além disso, participar de eventos culturais locais, como desfiles de escolas de samba, para que as crianças sintam-se parte integrante da cultura do samba.

O Projeto cultural "Funk nas Favelas" visa oferecer às crianças uma oportunidade única de aprendizado, explorando a teoria do funk, aulas de poesia e técnicas de DJ. Nosso objetivo é capacitar as crianças para que elas possam criar suas próprias letras e gravar suas músicas de funk, fortalecendo assim a cultura local e incentivando a expressão artística.

Os alunos terão oportunidade de participar dessa experiência multicultural, que busca não apenas entreter, mas também promover a conscientização sobre questões globais urgentes.

Realização de eventos e apresentações na Comunidade Cidade de Deus, para que as crianças possam compartilhar suas músicas.

"Acreditamos no poder transformador da cultura e da educação. Queremos atingir os alunos de maneira envolvente e criativa, abordando questões importantes por meio do funk e do samba", afirma Simone dos Santos, fundadora da Recreio Solidário e idealizadora do projeto.

A Associação Recreio Solidário tem o intuito de promover a arte e a cultura implementando programas e ações que visem o pleno exercício da cidadania e o desenvolvimento da qualidade de vida da população em geral, esperança e nossa maior força, este lema enfatiza que a ONG acredita na importância da esperança em trazer mudanças positivas e melhorar as vidas das pessoas.

O Samba e Funk nas Favelas tem como objetivo principal a formação de novos profissionais da música. No carnaval de 2023 todos os alunos desfilaram no Unidos do Alto da Boa Vista, bloco carnavalesco campeão na Av Chile com pontuação máxima no quesito bateria, que será Escola de Samba a partir de 2024. Parte de uma turma também desfilou na Unidos da Tijuca.