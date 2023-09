Acordo de parceria audiovisual entre Brasil e África do Sul segue para o Plenário

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (14) o acordo assinado entre os governos do Brasil e da África do Sul, visando parcerias em coproduções audiovisuais ( PDL 1.130/2021 ). A análise do acordo, assinado pelas autoridades dos dois países em 2018, segue agora ao Plenário do Senado.

O relatório pela aprovação do acordo é da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) e foilido pelo senador Mauro Carvalho Júnior (União-MT). DE acordo com o texto, a efetivação do acordo tem o potencial de incrementar os intercâmbios culturais e econômicos com a África do Sul. Gabrilli lembra que o Brasil já tem acordos semelhantes com diversos países europeus e latino-americanos, além de China, Índia e Israel. Mas entende que este acordo é especial, pois será o primeiro com uma nação africana.

— É oprimeiro acordo do gênero com uma nação africana, lembrando que a indústria audiovisual da África do Sul se destaca internacionalmente. É um acordo que servirá de referência para a assinatura de novos acordos do gênero entre o Brasil e outras nações africanas, culturalmente ricas, possibilitando a melhoria de nossas relações com o continente africano — disse Carvalho Júnior, ao ler o relatório de Gabrilli.

O relatório destaca as parcerias que já existem entre Brasil e África do Sul em diversos foros multilaterais, como no âmbito do Brics e do G20, e a parceria audiovisual deve incrementar os intercâmbios culturais e educacionais. Em documentação enviada à CRE, o Itamaraty também destaca que hoje mais de 3,7 mil brasileiros vivem na África do Sul, constituindo o segundo maior contingente de brasileiros num país africano.

Paquistão e Cabo Verde



A CRE também aprovou outros acordos, como o que permitirá a doação de uma área em Brasília visando a instalação da nova embaixada deCabo Verde no Brasil ( PL 2.251/2022 ). Também foi aprovado um acordo de cooperação técnica entreBrasil e Paquistão ( PDL 777/2021 ). Ambos os acordos também terão que ser aprovados pelo Plenário do Senado para que possam entrar em vigência.

Mauro Carvalho Júnior leu relatório de Mara Gabrilli favorável ao acordo com a África do Sul - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado