Comissão de Fiscalização Financeira vai debater alta no preço de combustíveis na Bahia

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública para debater a alta dos preços de combustíveis na Bahia verificada depois da privatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), que foi vendida em novembro de 2021 pela Petrobras para o grupo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos.

O autor do requerimento para a realização da reunião é o deputado Jorge Solla (PT-BA). Em sua justificativa, ele diz que a refinaria baiana pratica os preços "mais caros das capitais do país, só perdendo para a refinaria do Amazonas, a REMAN, também privatizada".

A audiência está marcada para as 17 horas, no plenário 9.