Especialistas defendem maior integração para fortalecer produção brasileira de semicondutores

As comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação; e de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realizaram na quarta-feira (13) audiência pública para debater a importância do desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil e seu impacto no setor produtivo.

Outro tema da reunião foi a avaliação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), instituído pela Lei 11.484/07 e que foi renovado, em março, até o fim de 2026.

O autor do requerimento para a reunião foi o deputado Vitor Lippi (PSDB-SP), que é integrante das comissões.