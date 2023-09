* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 46 minutos Em Senado Federal Marcos do Val critica 'censura' de suas redes sociais e pede defesa da democracia O senador Marcos do Val (Podemos-ES), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (13), mais uma vez criticou a atuação do Supremo Tribunal Fe...

Senado Federal Há 47 minutos Em Senado Federal Indicação para embaixador no Catar é confirmada em Plenário O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13)a indicação de Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa para o cargo de embaixador do Brasil no Ca...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Senado aprova novo embaixador brasileiro nas Filipinas O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13) a indicação do diplomata Gilberto Fonseca Guimarães de Moura para chefiar a embaixada do Brasi...