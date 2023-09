Senado aprova indicação de embaixadora para Bósnia e Herzegóvina

Foi aprovada nesta quarta-feira (13), em Plenário, a indicação da diplomata Maria Clara Duclos Carisio para o cargo de embaixadora do Brasil na Bósnia e Herzegóvina. A indicação, feita pela Presidência da República, recebeu 39 votos favoráveis, 2 contrários e uma abstenção.

Bósnia e Herzegóvina é uma república parlamentarista que declarou sua independência da ex-Iugoslávia em 1992. Com população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, a nação tem economia baseada na agricultura, no extrativismo mineral e nas indústrias a ele associadas.

A mensagem presidencial com a indicação( MSF 49/2023 ) teve como relator na Comissão de Relações Exteriores (CRE) o senador Fernando Dueire (MDB-PE). Durante a sabatina na comissão , a indicada afirmou que a pauta de importações do país atualmente é restrita e que o estabelecimento de relações comerciais com o Brasil depende do trabalho da embaixada.

— A abertura de contratação local para exploração de oportunidades de comércio requer negociação, uma vez que o país ainda é pouco conhecido entre empresários brasileiros. É interessante estabelecermos um setor de promoção comercial na embaixada para permitir a negociação entre empresários dos dois países que possa resultar em oportunidades concretas de comércio — disse.

Ministra de primeira-classe, Maria Clara nasceu no Rio de Janeiro em 1956. Formou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1977 e ingressou no Instituto Rio Branco em 1980. No Ministério das Relações Exteriores, ocupou cargos como diretora do Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania e cônsul-geral em Frankfurt, na Alemanha. Atualmente é embaixadora em Georgetown, capital da Guiana, desde 2019.