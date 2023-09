Lira prorroga prazo de três CPIs por mais uma semana

O presidente da Câmara, Arthur Lira, prorrogou por mais uma semana o prazo para entrega do relatório final de três comissões parlamentares de inquérito que terminariam nesta semana: da Americanas, da Manipulação de Resultados em Partidas de Futebol e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

A prorrogação foi autorizada em razão do esforço concentrado de uma semana no semestre passado para a aprovação da reforma tributária, período em que as comissões deixaram de se reunir.