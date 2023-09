Dia Mundial da Sepse reforça a importância da conscientização sobre a doença

No dia 13 de setembro, o mundo volta sua atenção para uma realidade crescente: a sepse. Estabelecido pela Aliança Global da Sepse, o Dia Mundial da Sepse busca conscientizar a população sobre essa síndrome e as medidas para o diagnóstico precoce e tratamento. Com base em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a sepse figura como uma das principais causas de morte em escala global, responsável por 11 milhões de óbitos anualmente. No Brasil, 240 mil mortes são atribuídas a essa condição, a cada ano.

Um processo infeccioso pode apresentar desfechos graves, assumindo o posto de principal causa de mortes nas unidades de tratamento intensivo (UTIs). A pandemia de covid-19 agravou ainda mais essa problemática dentro dos hospitais. A mortalidade atinge 65% dos casos no Brasil, enquanto a média global varia entre 30 e 40%.

O Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) enfatiza que a síndrome, além de ser a principal causa de mortes hospitalares tardias, supera o infarto do miocárdio e o câncer, em termos de mortalidade. A sepse não discrimina, atingindo tanto pacientes internados quanto aqueles atendidos em serviços de urgência e emergência. A campanha deste Dia Mundial da Sepse tem como missão sensibilizar, tanto profissionais de saúde quanto o público leigo, sobre a urgência do reconhecimento e tratamento dessa condição que, a cada hora, pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

A Dra. Franciny Gastaldi, infectologista da Rede Mater Dei Uberlândia, destaca a necessidade urgente de conscientização: “a sepse afeta qualquer pessoa com infecção, mas os grupos de risco incluem aqueles em extremos de idade ou com condições que comprometem sua resposta imunológica. O acompanhamento regular de problemas de saúde, especialmente os crônicos, é fundamental para a prevenção”, explica.

Além disso, estratégias para reduzir infecções hospitalares desempenham um papel crucial na prevenção da sepse, já que, muitas vezes, ela se origina de infecções adquiridas durante a hospitalização. “A higiene das mãos, limpeza do ambiente, uso adequado de antibióticos e checklist para dispositivos médicos são algumas das medidas implementadas pela Rede Mater Dei Uberlândia para combater infecções hospitalares e, consequentemente, reduzir o risco de sepse”, explica a infectologista.

No Dia Mundial da Sepse, a mensagem central é clara: a sepse é uma ameaça que pode afetar qualquer um, mas a conscientização, prevenção e ação rápida podem salvar vidas. “A Rede Mater Dei Uberlândia continua comprometida em garantir cuidados de saúde de qualidade e eficazes para seus pacientes, com ênfase na detecção e prevenção da sepse”, finaliza a médica.