Veneziano celebra anúncio de obras do novo PAC na Paraíba

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) destacou a visita de uma comitiva presidencial a João Pessoa, na terça-feira (12), para anunciar os investimentos que serão feitos na Paraíba por meio do novo Plano de Aceleração de Crescimento (PAC). Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (13), o parlamentar afirmou que cerca de R$ 23 bilhões serão destinados ao estado. Veneziano ressaltou que o anúncio foi feito com a presença dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Camilo Santana, da Educação, além de Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil.

— São investimentos os mais variados em nove eixos importantes que foram eleitos pelo governo federal. Entre eles, aqueles que mais se verificam em valores aportados são os de infraestrutura, mas na educação, na área de saúde, no setor de energias renováveis, de esgotamento sanitário, construções de unidades habitacionais, ainda pelo crescente e verificável número de tantos milhões de brasileiros sem moradia.

O parlamentar afirmou que a duplicação da BR-230, no trecho de 32 quilômetros entre Campina Grande e Farinha, está incluída no PAC, junto com a obra da entrada para a região do Cariri e a triplicação de Cabedelo a João Pessoa.

Para Veneziano, não há dúvidas de que os reflexos desses investimentos serão sentidos, já que a perspectiva do governo é gerar ao menos 4 milhões de novos postos de trabalho.

— Todas as cadeias produtivas estarão em aquecimento para que a nossa economia possa continuar não apenas na sinalização de crescimento, como nós estamos a observar, mas na consolidação desse crescimento. Afinal de contas, nós caminhamos para que, ao final deste ano de 2023, sob os olhares mais perplexos e surpresos de alguns que poderiam até torcer contra, nós cheguemos, muito provavelmente, a três pontos percentuais.