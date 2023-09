Representação brasileira no parlamento no Mercosul elege presidente e vices

A representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) elegeu, nesta quarta-feira (13), novo presidente e novos vices para liderar o bloco até o final de 2024. Por acordo, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS ) foi eleito presidente, e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), vice-presidente da delegação brasileira. A próxima reunião do Parlasul, que funciona em Montevideo, no Uruguai, está marcada para 25 de setembro.

A representação brasileira é composta por 27 deputados federais e 10 senadores. Como vice-presidente do Senado no Parlasul foi eleito o senador Humberto Costa (PT-PE), e como vice-presidente da Câmara no colegiado, o deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP).

Russomano destacou que acordo permitiu que todas as escolhas fossem por consenso. "No Mercosul a gente trabalha pelo Brasil, e quer que o bloco cresça independente de quem esteja governando. Queremos que o bloco se fortifique pra que tanto o acordo com a União Europeia quando com outros blocos e países se faça presente, de maneira tal que o Mercosul seja reconhecido no mundo”.