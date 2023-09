Selecionados 161 projetos de reforma e ampliação de unidades de saúde da Rede Bem Cuidar RS

A seleção de projetos de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), que integram a Rede Bem Cuidar (RBC/RS) contemplou 161 municípios do Rio Grande do Sul. O resultado do Edital de Processo Seletivo foi divulgado pela Secretaria da Saúde (SES).

O edital, publicado em abril de 2023, prevê aporte orçamentário por meio do programa Avançar na Saúde. As propostas selecionadas na modalidade de ampliação receberão recursos de até R$ 350 mil e na modalidade reforma, de até R$ 200 mil.

A Rede Bem Cuidar/RS faz parte do Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps), dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

O projeto busca qualificar o atendimento das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio Grande do Sul, além de ampliar o acesso à rede de saúde, incentivando a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária oferecidos à população gaúcha. O processo do cuidado se dá de forma dialogada com as comunidades atendidas pelas equipes da Rede Bem Cuidar/RS de cada município.

A estratégia Rede Bem Cuidar/RS foi lançada em agosto de 2021 pelo Estado para qualificar as equipes ESF. Atualmente, a Rede Bem Cuidar está presente em 428 municípios, para os quais foram destinados R$ 25,6 milhões para a implantação e R$ 21,4 milhões para aquisição de equipamentos de saúde bucal, além de R$ 8 mil de custeio mensal.

Atribuições da Rede Bem Cuidar/RS

Fomentar as relações de confiança, compromisso e vínculo entre usuários, trabalhadores e gestores, condição fundamental para o alcance dos princípios da integralidade e equidade em saúde.

Construir estratégias para o enfrentamento dos novos desafios impostos pelo período pós-covid-19, a partir das demandas do território evidenciadas pelos usuários.

Estimular a construção de ambientes favoráveis à promoção do cuidado humanizado.

Elaborar, de forma ascendente, ações que priorizem o compartilhamento de saberes, a valorização das singularidades de cada território, a participação social na análise e tomada de decisões e o fortalecimento do controle social.

Mapear e estabelecer conexões de valor na comunidade, no município e na região para colaborar, a partir das demandas identificadas, com a incubação de inovação e tecnologia.

Induzir a melhoria das práticas de saúde e o cuidado para o envelhecimento saudável, impactando na melhoria da qualidade de vida da população gaúcha.

Mais informações e lista de municípios contemplados – resultado do edital de processo seletivo 01/2023