Comissão debate necessidade de investimentos na assistência técnica e extensão rural

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados debate, nesta quarta-feira (14), o desinvestimento no sistema oficial de assistência técnica e extensão rural.

O deputado Coronel Assis (União-MT), que solicitou o debate, explica que o investimento federal nas políticas de assistência técnica e extensão rural têm sido cada vez mais reduzido, apesar de o sistema atender mais de 2 milhões de produtores ligados à agricultura familiar.

Segundo ele, em 2023 os governos estaduais investiram mais R$ 3 bilhões, enquanto o governo federal aportou R$ 33 milhões no serviço. "O desinvestimento tem acentuado a crise no campo e contribuído para o aumento da pobreza no campo e da falta de alimentos, que contribui com o quadro de aumento da fome no País.

O debate será realizado à 10 horas, no plenário 6.