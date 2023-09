Comissão debate a situação dos pós-graduandos no Brasil

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta-feira (14), a situação dos pós-graduandos no Brasil, com o objetivo de reunir elementos para criar condições para valorizar a produção científica no País. O debate atende a requerimento da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA).

A parlamentar explica que, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 90% da ciência nacional é produzida pelos pós-graduandos. "Apesar da importância para o desenvolvimento nacional, não há valorização desses pesquisadores. Não há direitos trabalhistas, como férias, 13º, direito a afastamento por doenças, ou possibilidade de contabilizar o tempo de estudo como tempo previdenciário", afirma.

Alice Portugal acrescenta que os pesquisadores não têm acesso a direitos como assistência estudantil nas universidades, o que poderia, na avaliação dela garantir a diminuição da crescente evasão que vivemos na pós-graduação brasileira.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 10.