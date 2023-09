Secretária Carmen Zanotto debate sobre Esclerose Lateral Amiotrófica em Santa Catarina

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participou nesta terça-feira, 12, de uma videoconferência com a Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina (Arela/SC). Entre as pautas abordadas, foi discutido o fornecimento do equipamento de assistente de tosse aos pacientes e a possibilidade de atendimento domiciliar pelo SUS.

“O primeiro passo é fazermos um levantamento dos pacientes que têm Esclerose Lateral Amiotrófica em Santa Catarina para termos um perfil da situação no estado por regiões. Também é importante intensificarmos a formação dos profissionais que atendem estes pacientes”, avalia a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Conhecida como ELA, a Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível.

Para a presidente voluntária da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina, Daniela Angri, a reunião foi extremamente produtiva.

“Obtivemos os encaminhamentos sobre todas as pautas e um compromisso da Secretária com as pessoas com ELA do estado. É de suma importância que essas pessoas sejam vistas e suas pautas sejam levadas adiante, pois elas merecem mais do que somente sobreviver, elas merecem qualidade de vida! Estamos muito satisfeitos com a reunião e temos certeza que foi aberto um caminho para uma ampla conversa que ainda se seguirá”, ressalta.

Participaram da reunião: Daniela Angri Presidente voluntária da Arela/SC, Larissa Mayumi Takashima – Presidente de honra da Arela/SC, Alexandre Takashima Juiz de Direito do TJSC e voluntário da Arela/SC, Jorge Luiz dos Santos Júnior – Diretor Jurídico Arela/SC, Gabriela Carraro- Assistente Social.



