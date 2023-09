CCJ aprova proposta que prevê atendimento humanizado a mulheres no SUS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece atendimento humanizado no Sistema Único de Saúde a mulheres.

O texto aprovado é o substitutivo do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que retomou a versão original do Projeto de Lei 119/19, da deputada Renata Abreu (Pode-SP), que havia sido alterado em comissões anteriores para prever atendimento humanizado no âmbito do SUS de modo geral.

O texto estabelece que o SUS deve garantir ações de atenção humanizada às mulheres em situações relacionadas à mortalidade materna, violência doméstica e sexual, climatério e menopausa, saúde mental e gênero, doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico.

A atenção humanizada também deve ser prestada em ações relacionadas à saúde de adolescentes, mulheres negras, indígenas, lésbicas, mulheres residentes e trabalhadoras na área rural e mulheres em situação de prisão.

A proposta tramita em caráter conclusivo e, por isso, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário.