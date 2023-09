Governo do Estado e Hospital de Joaçaba ampliam realização de cirurgias ortopédicas

O Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), de Joaçaba, segue buscando alternativas para ampliar o acesso a tratamentos e cirurgias. Por meio de novas ações de políticas públicas de saúde adotadas pelo Governo do Estado, o hospital já contabiliza importantes resultados na redução das filas de cirurgias eletivas da região.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, reforça que o Hospital Universitário Santa Terezinha tem sido um grande parceiro na realização dos procedimentos de cirurgias eletivas. “O desafio do Governo do Estado, a pedido do nosso governador Jorginho Mello, é que a gente não deixe os pacientes na fila de espera. Além de cirurgias eletivas, de maneira geral, ele também é um dos 12 hospitais que se habilitaram para alta complexidade da ortopedia, para fazerem cirurgias de quadril, por exemplo, ou cirurgias de coluna na área da ortopedia. É com esse conjunto de hospitais filantrópicos prestadores de serviço, mais as nossas unidades próprias, que estamos avançando significativamente na melhoria da assistência, em especial na redução do tempo de espera dos pacientes para os procedimentos cirúrgicos eletivos”.

Visando atender um número cada vez maior de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com eficiência e resolutividade, o Hospital tem promovido mutirões em finais de semana e feriados. Assim, a média mensal de cirurgias eletivas passou de 200 para mais de 400.

“As cirurgias ocorrem diariamente, mas, para que os objetivos sejam alcançados, optamos pelos mutirões. Estamos comprometidos em fornecer o melhor cuidado possível e continuaremos a aprimorar nossos serviços para beneficiar a comunidade, solidificando o nosso compromisso com o Governo do Estado de zerar as filas das cirurgias eletivas e acolher a todos de modo justo e igualitário”, enaltece a gerente hospitalar do HUST, Marisa Langer.

Também estão sendo desenvolvidas outras iniciativas da entidade, como a reestruturação e qualificação do atendimento de Urgência e Emergência, a eliminação de macas com pacientes internados nos corredores e a gestão integrada de leitos entre Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicas médica e cirúrgica. As ações, aliadas à otimização da gestão dos processos pela equipe de Traumatologia e Ortopedia, proporcionaram aumentos de produtividade com segurança e qualidade.

“Graças à dedicação da equipe de gestão do HUST e da equipe de especialistas comprometidos com o Hospital e a população, somos reconhecidos como líderes regionais em Ortopedia e Traumatologia. A inclusão das cirurgias de alta complexidade representa a confiança do Governo do Estado nos serviços prestados”, acrescenta Marisa.