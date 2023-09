Congresso recebe projeção de imagens em apoio a campanha de alerta sobre cânceres ginecológicos

O Palácio do Congresso Nacional recebeu, na noite desta terça-feira (12), uma projeção especial de imagens em apoio à campanha Setembro em Flor, de prevenção e conscientização sobre cânceres ginecológicos.

Criada em 2021 pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), a campanha pretende ampliar o debate sobre os cânceres de colo do útero, ovário, endométrio, vulva e vagina. A ação surgiu de uma carência de conhecimento da população brasileira sobre os tipos de câncer que acometem o aparelho reprodutor feminino.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer ginecológico atinge principalmente o colo do útero, o ovário e o endométrio, resultando em 32,1 mil novos casos por ano. A maioria dos casos entre mulheres envolve câncer de colo do útero, com 17.010 novos casos estimados para 2023.