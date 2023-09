Ex-investidor acusa Atlas Quantum de subornar autoridades para não ser investigada

Matheus Muller diz ter sido lesado pela Atlas junto com cerca de 400 investidores - (Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputadas)

Em depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras, Mateus Muller, ex-investidor da Atlas Quantum, fez diversas denúncias contra a empresa – inclusive, de financiar campanhas eleitorais, o que é ilegal. Esses repasses a candidatos teriam ocorrido entre 2018 e 2019.

Segundo Mateus Muller, as informações sobre doações para campanhas eleitorais vieram da ex-diretora financeira da Atlas, Carolina de Almeida Costa, por meio de mensagens que ele repassou aos integrantes da CPI.

“O que me chamou a atenção foi a doação de R$ 600 mil para Jair Messias Bolsonaro através de advogados e pessoas ligadas à diretoria da Atlas Quantum. Sugiro a essa Casa que convoque Carolina de Almeida Costa, que confirmou essa informação. Ela era diretora financeira da Atlas. Bem como a ex-mulher do Rodrigo [Marques], que também atuava no alto escalão da empresa [Ester Braga]”, disse ele.

Rodrigo Marques é um dos fundadores da Atlas Quantum. Mateus Muller afirmou ter uma planilha com pagamentos semanais no valor de mais de R$ 1 milhão da Atlas “a diversas pessoas” que prometeu repassar à CPI. O depoente disse acreditar que as doações a políticos tinham por objetivo blindar a Atlas de investigações.

“As autoridades nunca se posicionaram de forma eficaz para investigar e trazer alguma luz para quem esperava uma resposta. Então, somente depois de muitos dias e horas de conversa com Beatriz [Braga, ex-mulher de Rodrigo Marques], a mesma informou que talvez poderia ter o motivo dessa morosidade e dessa falta de empenho das autoridades. E ela está disposta a comparecer [à CPI], desde que garantam a segurança dela, e trazer todas as provas da relação de Rodrigo Marques com deputados e outras autoridades”, afirmou.

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) questionou o depoente sobre provas das denúncias que fez. Como testemunha, Mateus Muller é obrigado a dizer a verdade, sob risco de ser acusado de falso testemunho, como explicou o parlamentar.

“Aqui nada é jogado ao vento. Quais são as provas que o senhor tem sobre essas autoridades citadas? Deixa eu te dizer uma novidade: o senhor não pode calar a verdade. Quem são as autoridades citadas? Se o senhor calar a verdade, o senhor responde por falso testemunho. A orientação do seu advogado de o senhor não dizer o nome dos citados lhe levará aqui à cadeia”, alertou.

O depoente reafirmou já haver dito todos os nomes que conhecia e insistiu que os deputados convoquem a ex-funcionária da Atlas Carolina Costa e a ex-mulher de Rodrigo Marques, Ester Braga, que teriam mais informações.

Grupo de investigação

Mateus Muller se apresenta como líder do Grupo Valquíria, formado por vítimas da Atlas que investiga os fundadores da empresa desde que sofreram os golpes. Segundo relatou, o grupo é composto por mais de 400 investidores que teriam perdido cerca de R$ 110 milhões.

A empresa Atlas Quantum foi criada 2018 por Rodrigo Marques dos Santos e Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, em São Paulo. De acordo com notícias da imprensa, eles diziam ter um robô de arbitragem, chamado “Quantum”, capaz de realizar compra e venda automática de Bitcoin, sempre com lucro.

Em 2019, a Comissão de Valores Mobiliários começou a investigar a empresa, que desde então parou de pagar seus clientes. A estimativa é que a Atlas tenha causado prejuízo entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões de reais a mais de 200 mil pessoas.

Nas investigações que realizou, de acordo com Mateus Muller, o Grupo Valquíria encontrou e-mail com contratos em que um cliente recebia comissão quando indicava outro cliente, o que indicaria a existência de um esquema de pirâmide financeira. Segundo disse, ele teve acesso a 68 caixas de arquivos da Atlas Quantum e analisou cerca de 40 mil páginas de documentos da empresa.

Na reunião, a CPI deveria ouvir também o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, e o presidente da empresa Hotel Urbano, João Ricardo Rangel Mendes. Os dois, no entanto, comunicaram que não poderiam comparecer e se comprometeram a depor na quinta-feira (14).