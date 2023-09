H.I.G. Capital fecha o H.I.G. Middle Market LBO Fund IV com recorde de US$ 5,5 bilhões

A H.I.G. Capital (“H.I.G.”), uma empresa líder global em gestão de ativos alternativos com US$ 58 bilhões de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar o fechamento do H.I.G. Middle Market LBO Fund IV (o “Fundo”). O Fundo fechou com compromissos de capital agregados de 5,5 mil milhões de dólares, além de contas geridas separadamente de coinvestimento de 450 milhões de dólares, excedendo apreciavelmente o seu objetivo original.

O Fundo se baseará no histórico profundamente enraizado da equipe, fazendo principalmente investimentos em ações de controle em situações complexas em empresas de médio porte dos EUA com perfis assimétricos de risco/recompensa e uma proposta de valor diferenciada.

Sami Mnaymneh e Tony Tamer, cofundadores e coCEOs da H.I.G., comentaram: “Estamos encantados com o apoio contínuo de nossos investidores, refletindo o desempenho sólido da equipe da H.I.G. Middle Market e sua abordagem de investimento diferenciada. Temos confiança de que nossa plataforma única continuará nos destacando neste espaço.”

Keval Patel, diretor da H.I.G. Middle Market, comentou: “Estamos entusiasmados em desenvolver a estratégia bem-sucedida de middle market da H.I.G. com este último fundo. Nossa escala e experiência operacional dedicada ao mercado intermediário continuam a criar uma vantagem competitiva significativa para nós e nos permitem gerar retornos significativos para nossos investidores, independentemente do ambiente macroeconômico.”

Jordan Peer Griffin, diretor-administrativo-executivo e diretor-global de formação de capital, acrescentou: “O apoio contundente de nossos parceiros limitados levou a uma captação de recursos bem-sucedida, que foi significativamente subscrita em excesso em um ambiente muito difícil de captação de recursos. É uma prova do alto nível de confiança de nossos investidores na H.I.G., em nossa estratégia de investimento e em nossa capacidade de obter investimentos atraentes de forma consistente e gerar retornos excepcionais.”

O Fundo foi apoiado pela base de investidores de longa data da H.I.G. e também acolheu novos investidores em todo o mundo, nos EUA, Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina. Os Parceiros Limitados do Fundo são um grupo diversificado e prestigioso de investidores institucionais, incluindo fundações, doações, pensões públicas e corporativas, consultores, fundos soberanos e escritórios familiares.

Sobre a H.I.G. Capital

Com sede em Miami e escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos Estados Unidos, como também escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital acionário para empresas de médio porte, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor agregado:

Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, tanto lucrativas quanto de baixo desempenho. Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todos os portes, tanto em uma base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também administra um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.. A H.I.G. Infrastructure concentra-se em realizar investimentos de valor agregado e core plus no setor de infraestrutura.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 400 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 52 bilhões. Para obter mais informações, consulte o site da H.I.G. em www.higcapital.com

* Com base no capital total levantado pela H.I.G. Capital e afiliadas.

