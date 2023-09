Lei concede a Carlópolis (PR) o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa

O governo federal está aberto a rever o percentual de taxação das empresas que operam apostas esportivas (bets) no Brasil. A informação foi dada pe...

Câmara dos Deputados Há 36 minutos Em Câmara dos Deputados Governo pode rever alíquota de taxação das operadoras de apostas esportivas, diz assessor O governo federal está aberto a rever o percentual de taxação das empresas que operam apostas esportivas (bets) no Brasil. A informação foi dada pe...