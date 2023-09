Lei denomina Dalton Derzi Wasilewski trecho de rodovia em Mato Grosso do Sul

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (12) a Lei 14.669/23, que denomina Rodovia Dalton Derzi Wasilewski todo o trecho da BR-060 situado no estado de Mato Grosso do Sul, desde a divisa com Goiás, em Chapadão do Sul, até a fronteira com o Paraguai.

A proposta tem origem no PL 8549/17, do deputado federal Vander Loubet (PT-MS). A proposta foi aprovada pela CCJ a Câmara dos Deputados em 2019, e pelo Senado em agosto deste ano.

Dalton Derzi Wasilewski tinha 36 anos de idade quando morreu em Campo Grande (MS), em 2013, como consequência de um acidente de moto. Nascido em Ponta Porã (MS), ele era integrante de um clube de motociclistas que se encontravam regularmente para confraternizações e passeios, além de realizar trabalhos de caridade.