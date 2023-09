Centro de Estudos lança publicações sobre dívida pública e retomada econômica no Brasil

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) lança nesta terça-feira (13) as publicações Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-Pandemia e A Dívida Pública Brasileira: um novo estudo.

A primeira publicação, relatada pelo deputado Da Vitoria (PP-ES) e pelo ex-deputado Francisco Jr. (GO), teve como objetivo principal definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e de geração de emprego e renda no pós-pandemia.

O estudo sobre a dívida pública brasileira foi relatado pelo deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e pelo ex-deputado Denis Bezerra (CE) para atualizar estudo feito em 2005, incorporando as diversas modificações ocorridas no período no cenário da dívida pública.

O evento ocorrerá às 18 horas no Salão Nobre