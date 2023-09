Comissão debate situação de intérpretes de Libras nas instituições de ensino

Erika Kokay é a autora do requerimento para a audiência - (Foto: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados vai debater a situação dos tradutores intérpretes de libras que atendem alunos de instituições federais. Em audiência pública marcada para esta terça-feira (12), os deputados vão tratar da reestruturação da carreira e a eventual precarização do trabalho desenvolvido pela categoria.

A autora do requerimento para a realização da audiência é a deputadas Erika Kokay (PT-DF). Ela destaca que o portal de transparência do governo federal lista mais de mil tradutores intérpretes de Língua de Sinais ocupando cargos públicos para atender cerca de 6 mil alunos com deficiência auditiva, além de fornecer suporte aos técnicos e professores surdos das redes de ensino básico e superior da educação.

"Esses profissionais desempenham um papel crucial na promoção da inclusão e no acesso à educação para pessoas surdas, garantindo que elas possam exercer plenamente seu direito à comunicação e à participação na sociedade", destacou. Para ela, a audiência "será um passo importante para discutir as questões urgentes relacionadas aos tradutores intérpretes de Língua de Sinais, buscando soluções que assegurem a valorização, a reestruturação da carreira e a melhoria das condições de trabalho desses servidores".

Confira a pauta da reunião e sua lista de convidados.

A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 13.