Maternidade Carmela Dutra inicia obras de qualificação da estrutura

As ações de recuperação e ampliação das estruturas dos hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúde (SES), proporcionando mais qualidade no atendimento e segurança ao paciente, estão entre as prioridades do Governo do Estado. Na Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, as obras já começaram. A reforma da unidade faz parte das ações do Decreto de Emergência em Saúde dos hospitais da Grande Florianópolis.

Diversas melhorias estão em andamento na unidade. Algumas das iniciativas em curso incluem a reestruturação do Centro Obstétrico, a construção de um novo abrigo para resíduos sólidos e a sondagem para a construção da nova sala de espera.

“Temos excelentes profissionais, isso é um fato. Mas as estruturas físicas de hospitais da Grande Florianópolis precisam acompanhar em qualidade. Nossa maior preocupação é melhorar e dar condições adequadas para atendimento e acolhimento dos nossos pacientes e é esse trabalho que estamos iniciando” reforça a secretária da Saúde, Carmen Zanotto.

No Centro Obstétrico, um investimento de R$ 200 mil está sendo aplicado na recuperação do revestimento, visando proporcionar um ambiente mais acolhedor e seguro para as pacientes e um espaço de trabalho ideal para os profissionais de saúde da instituição.

Na área externa, os esforços estão concentrados na construção de um novo abrigo para resíduos sólidos, abrangendo uma área de 81 metros quadrados. Esse projeto contribuirá para a gestão adequada dos resíduos hospitalares, promovendo uma abordagem mais sustentável e eficiente.

Gilberto Seemann, diretor da Maternidade Carmela Dutra, destaca que a qualificação da infraestrutura fortalece o compromisso da instituição com o bem-estar dos pacientes e o ambiente de trabalho de seus profissionais. “É com muita alegria que iniciamos essas obras. A qualificação da nossa estrutura promove um melhor acolhimento às nossas pacientes e um ambiente de trabalho compatível com o atendimento que aqui prestamos”,completa.