CPI das Pirâmides Financeiras ouve quatro testemunhas nesta terça

A CPI das Pirâmides Financeiras ouve, nesta terça-feira (12), o diretor da corretora de criptomoedas Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar. O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) solicitou a convocação de Nazar, como testemunha, para prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa na gestão de criptomoedas, a relação com a representante B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. e sobre possíveis parcerias com empresas nacionais envolvidas em serviços financeiros associados às criptomoedas.

Também na terça, a CPI vai ouvir representantes das empresas Hurb - Hotel Urbano e Booking.com, a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). A Hurb tem sido acusada de fazer capital de giro com o dinheiro dos clientes; além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, abriu processo contra a empresa diante do não cumprimento de contratos.

Já a Booking.com está sendo alvo de denúncias de usuários que alegam que a empresa deixou de repassar os valores das locações aos anfitriões pelo menos desde junho deste ano.

A CPI ainda convocou Matheus Muller Ferreira de Abreu, um dos líderes da Valquíria - grupo de investigação que busca recuperar valores perdidos. De acordo com o deputado Luciano Vieira (PL-RJ), o grupo tem "evidências concretas de que mais de 200 mil brasileiros foram lesados por pirâmides financeiras".

A reunião da CPI será realizada no plenário 9 às 14 horas.