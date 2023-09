Lançado canal SOS Vale do Taquari para cadastro de profissionais de saúde voluntários

A Secretaria da Saúde (SES) abriu um canal de cadastro para profissionais de saúde voluntários para atendimento à população nos municípios do Vale do Taquari afetados pelo ciclone extratropical – o SOS Vale do Taquari.

Precisa-se de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, com disponibilidade de carga horária para compor um banco de profissionais. Eles poderão ser convidados a atuar em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde que estão sendo reestruturados após as enchentes.

Ao preencher o formulário, o profissional de saúde autoriza que seus dados sejam disponibilizados pela SES para a gestão dos municípios e instituições de saúde, caso haja necessidade de substituição ou ampliação da força de trabalho.

O cadastro não garante o chamamento do profissional e não gera vínculo empregatício com o Estado do Rio Grande do Sul.

São mais de 340 mil pessoas afetadas em 92 municípios em situação de calamidade pública, de acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil nesta segunda-feira (11/9), às 12h. A iniciativa da pasta busca manter a mobilização e o apoio a essas populações.

Para realizar o cadastro, acesse Voluntários SOS Vale do Taquari .